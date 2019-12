L'équipe d'On est tous debout dévoile un clip de Noël hilarant

L'équipe d'On est tous debout de 107,3 Rouge nous plongent dans l'esprit du temps des Fêtes cette semaine!



L'équipe de radio de Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Benoit Chevalier sont hilarants dans un tout nouveau vidéoclip de Noël.



La grande Maria Carré est de retour. Saura-t-elle conserver son titre de Christmas Queen encore cette année? Pour le savoir, il faut regarder la vidéo ci-dessous :









Véronique et ses Fantastiques, composée de vos vedettes préférées, ont aussi lancé une chanson pour le temps des Fêtes! Chacun des Fantastique chante... et le résultat est tout simplement parfait! On peut même entendre Alex Nevsky pousser la note! Écoutez la pièce festive maintenant.





Karine Paradis





