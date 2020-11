Érik Caouette de 2Frères à nouveau en couple avec son ex-amoureuse!

Érik Caouette, du duo 2Frères, est à nouveau en couple avec son ex-amoureuse Marie-Jeanne Munger, qui est la fille d'Annie Brocoli.

Le populaire chanteur et la jeune femme avait partagé leur vie pendant deux ans avant de rompre, en 2019. Après avoir passé du temps ensemble pendant la pandémie de COVID-19, ils sont de retour officiellement ensemble.



Érik Caouette a confirmé la bonne nouvelle au magazine 7Jours : « C’est un mélange de hasard et de circonstances qui a fait en sorte que nous avons repris. Nous avons vécu le premier confinement ensemble, et cette période nous a permis de discuter longuement et de mettre plusieurs choses au point. C’est grâce à ces discussions que nous avons décidé, quelques mois plus tard, de reprendre. C’est pas mal ça qui a changé pour moi cette année sur le plan personnel. »





Karine Paradis



Longue vie aux tourtereaux! On leur souhaite beaucoup de bonheur!



Le populaire duo 2Frères nous offre cette année une magnifique chanson de Noël originale intitulée « Noël c’t’année », écrite et composée par leur fidèle complice Steve Marin. La pièce festive sera disponible ce vendredi 27 novembre sur toutes les plateformes d’écoute en ligne. On a hâte d'entendre ça!





