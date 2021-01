Étienne Boulay célèbre ses 4 ans de sobriété

Étienne Boulay a souligné un anniversaire important, aujourd'hui sur Instagram : celui de sa sobriété!

En effet, le célèbre sportif et animateur a cessé de consommer il y a exactement 4 ans, le 6 janvier 2017. Une décision prise alors qu'il croyait presque qu'il n'y arriverait jamais. Dans un texte très touchant, Étienne Boulay explique qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide.

C'est ce qu'il a fait, il y a quatre ans, et ça l'a mené où il est aujourd'hui!

Voici la publication de l'ex-footballeur professionnel soulignant ses 4 ans de sobriété :

« 4 ans de sobriété aujourd’hui • Il y a 4 ans jour pour jour, je l’échappais pour la millième fois. J’avais essayé d’arrêter de consommer tellement de fois et ça n’avait jamais réellement fonctionné. J’ai presqu’abandonné ce jour-là, me disant que je n’y arriverais jamais. Mais avant de lancer la serviette et de commettre l’irréparable, j’ai décidé de demander de l’aide. Juste un petit “aide-moi stp”. Juste ça. Pis me voilà 4 ans plus tard! Ce qui était ma plus grande faiblesse est aujourd’hui devenu une force. Ça prend un point de départ. Un pas à la fois, aussi petit soit-il. Si tu files pas, demande de l’aide. »

On lui lève notre chapeau! Un parcours honnête et inspirant!

À la fin de son texte, Étienne Boulay a ajouté qu'il aurait une excellente nouvelle à nous annoncer demain... et ça concerne les Alouettes de Montréal! Serait-ce une collaboration avec son ancienne équipe de football? Un geste pour une bonne cause? On le saura demain!

Si vous voulez être les premiers au courant, on vous invite à faire comme 215 000 personnes en le suivant sur Instagram!

Karine Paradis

En terminant, Étienne Boulay et sa douce, Maïka Desnoyers, ont fêté leurs 8 ans d'amour cette semaine. Revoyez leurs adorables messages pour souligner le tout!

Vous aimerez aussi :