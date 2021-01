Étienne Boulay et Maïka Desnoyers célèbrent 8 belles années d'amour!

Étienne Boulay et Maïka Desnoyers soulignent un anniversaire bien important, cette semaine!



Les tourtereaux sont en amour fou depuis maintenant 8 ans.

Afin de souligner ce moment marquant, Maïka Desnoyers a publié une superbe photo souvenir avec son mari. Il s'agit de leur premier portrait officiel en tant que couple!



« Ça, c’est notre première photo « officielle » en tant que couple! Aujourd’hui, ça fait 8 ans qu’on s’est rencontré pour la première fois, au Miles à Brossard :-)! Je me souviens que ça a cliqué tout de suite.... 4 mois plus tard tu emménageais dans mon ptit patelin et 8 mois plus tard, je tombais enceinte d’Anna! On a eu des orages, mixé avec des tornades, des cyclones et des tsunamis.... mais on s’en est sorti. Notre couple est loin d’être parfait. On se pogne, on s’obstine.... et on peut dire qu’après 8 ans on est un vieux couple. Je t’aime non vieux rabougris », a-t-elle écrit en légende de sa publication.



De son côté, Étienne Boulay a rendu hommage à sa douce en publiant un cliché d'elle avec leurs deux filles Anna et Livia :



« 2 grandes filles plus tard... bon 8 ans », a écrit Étienne Boulay.



Ils sont si beaux ensemble! Que l'amour continue toujours pour ce superbe couple!





Karine Paradis



