Étienne Boulay souligne ses trois ans de sobriété cette semaine!



Toujours aussi transparent, le populaire animateur explique dans un texte touchant sur les réseaux sociaux que le chemin vers l'abstinence n'a pas toujours été facile.



Voici son message rempli d'espoir : «3 ans de sobriété aujourd’hui. Paradoxalement, mon moment préféré de la journée est celui que je détestais le plus il y a quelques années. C’était tellement confrontant, voir le soleil se lever parce que je n’avais pas dormi une minute, entendre les gens débuter leur journée pendant que moi, je l’avais encore échappé. La honte que je ressentais, l’énergie que je dépensais à essayer de combattre. Au lieu d’accepter. Maintenant je me réveille tôt par choix. Je prends un petit café relax et je mets de l’ordre dans mes idées. Je me rappelle les matins difficiles et je me promets de ne jamais prendre pour acquis ces nouveaux matins que j’ai la chance de vivre. Ça me permet d’apprécier encore plus ce que j’ai. Ça s’appelle la grattitude. Et ce matin, pendant que la famille dort encore, j’ai reçu la visite d’une petite madame bien spéciale pour observer le levé du soleil avec moi... Si t’es écoeuré de passer à côté d’une belle vie, y’a des solutions. Prends ton courage à deux mains pis fais le move. Je te le promets, la suite va être belle ❤️»



Rappelons qu'Étienne Boulay sera de retour à l'animation de l'émission Les naufragés de l'amour pour une deuxième saison cet hiver. Le premier épisode sera diffusé ce mercredi 8 janvier à Canal Vie.



Encore une fois cette année, 7 gars et 7 filles célibataires déterminés à trouver l'amour s'embarquent pour une croisière de rêve en compagnie de leurs enfants. Au cours du voyage, chaque participant doit vivre des expériences avec divers prétendants, tout ça, en route vers l'Europe sur un bateau!



Pssst! La fille de la comédienne et réalisatrice Micheline Lanctôt est l'une des candidates cette année!









Vous aimerez aussi :