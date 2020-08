Étienne Boulay ultra-musclé sur une photo souvenir!

Étienne Boulay nous ramène plusieurs années en arrière, aujourd'hui, avec une superbe photo souvenir!

Comme vous le savez probablement, la star a longtemps joué au football professionnel. Le sportif a fait partie des Alouettes, des Jets de New York et des Argonauts de Toronto.

Afin de nous faire sourire, Étienne Boulay a publié une photo de lui il y a 14 ans, vendredi sur Instagram. Il faisait alors ses débuts dans l'équipe des Alouettes... et il était dans une forme spectaculaire!

Au moment de partager le souvenir avec ses milliers d'abonnés, le beau Québécois a souligné qu'il était beaucoup moins musclé maintenant :

« #ThrowbackThursday Jeune Boulay à son année recrue aux @mtlalouettes 🏈🏈🏈

Photo en chest d’il y a 14 ans, parce que ça risque d’être long avant que je retrouve cette shape-là 🤣🤣 »

On ne savait pas qu'il avait besoin de lunettes!

On vous invite à suivre Étienne Boulay sur Instagram. Il a toujours le mot pour rire et partage des photos et vidéos plus divertissantes les unes que les autres!

