Eugenie Bouchard dévoile ses longues jambes dans une sublime robe orange!

Eugenie Bouchard a illuminé notre fil d'actualités Instagram, en fin de semaine, avec deux superbes photos!

La célèbre Québécoise a enfilé une robe orange à manches longues et à détails découpés le temps d'une sortie au Wynn Hotel & Casino de Las Vegas!

Eugenie Bouchard a agencé sa tenue avec de jolies bottes blanches à talons hauts. Avec ses longues jambes bronzées et son look inspiré des années 60, la star du tennis était à couper le souffle!

Voici les sublimes photos en question :

Instagram d'Eugenie Bouchard

Wow!

Elle a un petit quelques chose de Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate dans le film Il était une fois à Hollywood, vous ne trouvez pas?

Par ailleurs, Eugenie Bouchard a récemment souligné la fête de sa petite soeur, Charlotte Bouchard, en publiant quatre photos d'elles toutes les deux. On vous invite à revoir ces adorables photos dès maintenant!

De plus, la star du tennis est de retour sur le terrain ces jours-ci. À travers ses pratiques et ses matchs, la Montréalaise partage souvent des clichés de ses aventures sur Instagram.

On vous invite à faire comme plus de 2 millions de personnes et à la suivre sur le réseau social pour ne rien manquer!

