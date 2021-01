Eugenie Bouchard renversante sur une nouvelle photo dans le désert!

Eugenie Bouchard a partagé une magnifique photo d'elle dans le désert, cette semaine sur les réseaux sociaux!

La joueuse de tennis professionnel s'est récemment envolée pour les Émirats arabes unis. La star profite donc de son passage au Moyen-Orient pour visiter un peu.

Mercredi, Eugenie Bouchard a vécu l'une des expériences « les plus cool de sa vie » : elle s'est rendue dans le désert de Dubaï en véhicule tout-terrain!

Le célèbre Montréalaise a ensuite partagé une superbe photo d'elle, debout sur son VTT, montrant son plus beau sourire :

Wow!

Eugenie Bouchard a également partagé des vidéos ainsi que d'autres magnifiques photos de son expérience dans le désert :

On aurait aimé être là, nous aussi!

Parlant de « Genie », la suivez-vous sur Instagram?

La jolie blonde compte plus de 2 millions d'abonnés, et adore partager des parcelles de quotidien avec eux. On a récemment pu voir son look étincelant pour le jour de l'An...

...et sa tuque de Noël portée sous le chaud soleil de Las Vegas!

Psssttt..! La soeur de jumelle d'Eugenie Bouchard, Beatrice Bouchard, s'est récemment confiée sur leur relation compliquée. Découvrez toute l'histoire dès maintenant!

