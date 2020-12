Eugenie Bouchard ultrasexy en robe fleurie et talons hauts!

Eugenie Bouchard illumine une fois de plus notre fil d'actualités Instagram, cette semaine, avec une magnifique photo d'elle!

La célèbre Québécoise est toujours à Las Vegas, et elle a profité d'une soirée de congé pour faire la fête avec son amie Alison Lee. Les deux complices ont pris la pose dans le hall de leur hotel, révélant leurs looks d'enfer!

Eugenie Bouchard a choisi un ensemble fleuri ultrasexy et l'a agencé avec des sandales à talons aiguilles et un large trench beige. Sa copine a opté pour un style coordonné avec de jolies bottes blanches.

Voici la superbe photo en question :

Genie Bouchard sur Instagrma

Elles sont magnifiques!

En ce qui concerne l'amie de la célèbre joueuse de tennis, elle est aussi sportive professionnelle!

Alison Lee est une golfeuse américaine de 25 ans, née à Los Angeles.

En plus de partager des vidéos et photos d'elle sur le terrain, Eugenie Bouchard aime publier ses différents looks plus habillés sur son compte Instagram.

Elle a récemment fait tourner toutes les têtes avec une superbe tenue orange agencée à de petites bottes rétro, lui donnant l'allure d'une actrice des années 60 :



Vous pouvez faire comme 2,1 millions de personnes et suivre la belle Montréalaise sur Instagram!

