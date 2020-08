Ève-Marie Lortie a perdu son père

Ève-Marie Lortie vit présentement des moments difficiles. Son père est décédé.



Le populaire animatrice a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux dans les derniers jours.



« Mon papa est parti. Vendredi matin mon phare s’est éteint. Tout doucement. Faut dire que la lumière faiblissait depuis quelques jours... Mon père m’a montré à aimer la vie. Les petits B. “Ne cherche pas le grand bonheur, disait-il. Les petits bonheurs additionnés les uns aux autres te combleront bien plus que tu penses...” Son écoute, ses précieux conseils et son amour me manqueront à jamais. Et je ferai tout pour honorer son plus bel héritage: être une bonne vivante! », a écrit la vedette sur sa page Facebook.



Toutes nos pensées vont à Ève-Marie Lortie et sa famille pendant cette période de deuil.



