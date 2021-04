Evelyne Brochu brillera dans la série policière Paris Police 1900!

Evelyne Brochu est la star de la nouvelle série policière Paris Police 1900!

Cette production française nous replongera en l'an 1899 alors que les crimes haineux se multiplient à Paris.

Evelyne Brochu tient l'un des rôles principaux dans cette série noire, qui met aussi en vedette Jérémie Laheurte, Thibaut Evrard, Marc Barbe, Eugénie Debrouand, Patrick D’Assumçao et Alexandre Trocki.

Paris Police 1900/Radio-Canada

Voici le synopsis officiel de Paris Police 1900 :

En 1899 en France, rien ne va plus. D’un côté, l’antisémitisme attisé par l’affaire Dreyfus ne connaît plus de frein et les crimes haineux se multiplient. De l’autre, la menace des anarchistes s’amplifie. La mort subite du président Félix Faure n’arrange rien. Paris est une poudrière au bord de l’explosion. C’est dans ce contexte que le cadavre d’une inconnue retrouvé dans la Seine va propulser Antoine Jouin (Jérémie Laheurte), un jeune inspecteur ambitieux, au cœur d’une enquête criminelle qui révélera un lourd secret d’État. Il va croiser la route de Louis Lépine (Marc Barbé), de retour à la tête d’une Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de Jeanne Chauvin (Eugénie Derouan), la première femme avocate de France, et d’une courtisane reconvertie en espionne, Marguerite « Meg » Steinheil (Evelyne Brochu)… Ces personnages que tout oppose vont s’unir pour affronter un coup d’État. Précisons enfin que le meurtre à l’origine de cette captivante fiction historique est un fait réel. Il n’a jamais été élucidé.

Paris Police 1900/Radio-Canada

Et voici la bande-annonce officielle de cette série à grand déploiement, dont les décors et costumes ne laisseront personne indifférent :

Wow!

En attendant de pouvoir dévorer Paris Police 1900, on vous invite à découvrir ces quelques photos tirées de la série :

Paris Police 1900/Radio-Canada

Paris Police 1900/Radio-Canada

Paris Police 1900/Radio-Canada

Paris Police 1900/Radio-Canada

Les 8 épisodes de la série Paris Police 1900 arrivent sur l'Extra d'ICI Tou.tv le jeudi 8 avril prochain.

