Evelyne Brochu est maman à nouveau et nous présente ses jumeaux!

Evelyne Brochu a accouché!

La belle comédienne et chanteuse a donné naissance à des jumeaux en pleine santé! Tel que mentionné précédemment sur enVedette, la star et son amoureux, Nicolas, attendaient un garçon et une fille.

Evelyne Brochu a confirmé leur venue au monde aujourd'hui sur Instagram. En plus de partager une première photo des jumeaux, l'heureuse maman a dévoilé leurs prénoms : Camille et Matthias!

Voici l'adorable publication en question :





On craque!

On est tellement contents pour la star et son conjoint, Nicolas!



Rappelons qu'Evelyne Brochu et son amoureux ont accueilli leur tout premier enfant en octobre 2018. Les tourtereaux, qui sont ensemble depuis plus de trois ans, sont parents du jeune Laurier!

Au moment d'annoncer qu'elle attendait des jumeaux, la belle Québécoise a déclaré ceci :

« On part d’une petite cellule familiale à une grosse tribu. Mais la sœur de mon chum a eu des jumeaux et elle m’a dit un super beau mot, elle est anglophone, elle m’a dit : "Ça va être wild." »



On leur souhaite tout le bonheur du monde avec leurs trois petits trésors!

