Le festival ComediHa annulé en raison de la pandémie de COVID-19

Le festival ComediHa, qui était prévu en août prochain, est officiellement annulé en raison de la pandémie de COVID-19.



Les organisateurs espéraient toujours pouvoir trouver des solutions pour divertir le public pendant ces moments difficiles, mais les circonstances font en sorte que la tenue de l'événement est impossible.



« Au cours des dernières semaines, nous avons suivi de près le déconfinement graduel et nous avons évalué tous les scénarios possibles pour maintenir le ComediHa! Fest-Québec en 2020. Malheureusement, aucune des solutions envisagées ne nous permettait de vous présenter un événement à la hauteur de nos standards.

C’est donc avec regret que nous avons dû prendre la décision d’annuler le ComediHa! Fest-Québec 2020 », peut-on lire sur les réseaux sociaux de l'événement.



Les galas télévisés ont été reprogrammés au Théâtre Capitole les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 janvier 2021. P-A Méthot, Fabien Cloutier, Cathy Gauthier et le duo formé de Jean-Michel Anctil et Véronique Cloutier seront de la partie cet hiver. Malheureusement, en raison d'un conflit d'horaire, Marc Dupré et Jérémy Demay devront être remplacés.





Devant l'ampleur de la crise du coronavirus, de nombreux humoristes se sont vu forcés de reporter leurs spectacles dans les dernières semaines. C'est entre autres le cas de Mariana Mazza, qui a repoussé toutes les dates de sa nouvelle tournée Impolie. Tous les détails se trouvent ici.





Karine Paradis





