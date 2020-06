Fête nationale: 6 spectacles virtuels à ne pas manquer!

6 spectacles hauts en couleurs auront lieu le 23 et le 24 juin pour célébrer la Fête nationale du Québec!

Avec les règles de distanciation sociale mises en place pendant la pandémie, il est impossible de réunir des milliers de spectateurs pour un grand spectacle extérieur comme le veut la tradition.

Cette année, nos artistes ont donc mis sur pied 6 événements virtuels pour fêter le Québec en toute sécurité!

Parmi ceux-ci, on compte le spectacle officiel de la Fête nationale, présenté ce mardi 23 juin, ainsi que 5 autres shows diffusés en ligne ou à la télévision le 24 juin!

Voici 6 spectacles de la Saint-Jean à regarder en direct de votre salon ou votre terrasse :

Tout le Québec à l'unisson

Le spectacle officiel de la Fête nationale du Québec s'intitule Tout le Québec à l'unisson et sera présenté demain, le 23 juin, dès 20h sur les ondes de V, Télé-Québec, Radio-Canada et TVA!

Il sera aussi possible de l'écouter sur le site d'ICI Télé en direct.

Encore une fois cette année, l'animation du spectacle a été confiée à Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, un duo qu'on adore!

Une quarantaine d'artistes participeront aux festivités, dont Marie-Mai, Hubert Lenoir, Coeur de Pirate, Patrice Michaud, Lara Fabian, Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers, Gregory Charles, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Richard Séguin, Luce Dufault, Émile Bilodeau, Vincent Vallières, Alexandra Stréliski, Les Sœurs Boulay, SOMMM, Fouki, Les Trois Accords, Roch Voisine, Paul Piché et Diane Dufresne.

Fred Pellerin, Elisapie, l’auteur et slameur David Goudreault et la comédienne Christine Beaulieu seront aussi présents pour livrer le discours patriotique.

Tout pour la musique

Karine Paradis

Tout pour la musique sera diffusé à TFO le mercredi 24 juin à 19h.

Cette grande fête musicale du Québec nous permettra de voir des performances ou discours de Damien Robitaille, Isabelle Boulay, Michel Rivard, Florent Vollant, Luc de Larochellière, Tire le coyote et plusieurs autres.

Psssttt..! À la base, Éric Lapointe devait faire partie de l'événement. Sa participation a finalement été annulée en raison des accusations qui pèsent contre lui.

La Saint-Jean de Kaïn

Kaïn s'installera dans le jardin afin de présenter un show acoustique complet sur le web, ce mercredi 24 juin à 20h30.

En plus d'un concert spécialement monté pour célébrer la Fête nationale, le groupe populaire nous promet de la bonne musique et un immense feu de camp!

Les billets sont en vente par ici!

La Saint-Jean-Baptiste des Chroniqueurs

Philippe Laprise et son équipe des Chroniqueurs vous invitent à un spécial Fête nationale : La Saint-Jean-Baptiste des Chroniqueurs!

Ce gros party virtuel sera présenté gratuitement sur la page Facebook de l'humoriste ce mercredi 24 juin de 18h à 20h. On a d'ailleurs eu plus de détails sur l'événement lors d'une nouvelle entrevue avec Philippe Laprise!

Au programme : un poignant discours patriotique de Vincent Graton, des performances de Brigitte Boisjoli, Dominique Hudson et Pépé et sa guitare qui chanteront les plus grands succès québécois et les Chroniqueurs Jean-Michel Anctil, Stéphane Fallu, Pierre-Luc Pomerleau, Neev, Frank Grenier, Sébastien Ouellet et Pascal Mailloux qui feront des numéros de stand-up. On nous promet aussi plusieurs surprises!

Saint-Jeanne

Le spectacle Saint-Jeanne, mis sur pied par Safia Nolin, veut offrir à tous une célébration alternative et inclusive. Un espace où personne n’aura à remettre en question son sentiment d’appartenance au Québec. L'événement sera présenté en ligne de 20h à 23h.

La drag queen Kiara animera ce show qui regroupera des artistes Backxwash, Tranna Wintour, Gabrielle Boulianne Tremblay, Karl Hardy, Annie Sama et les drag queen Matante Alex et Gisèle Lullaby.

Il est possible de donner pour cet événement financé collectivement par ici!

Rémi Chassé : spectacle virtuel gratuit

Rémi Chassé fêtera la Saint-Jean en direct avec le public sur Facebook!

L'auteur-compositeur-interprète présentera un spectacle virtuel tout à fait gratuitement pour souligner la fête nationale! À voir le mercredi 24 juin dès 19h30.

Pour vous procurer des billets gratuits pour voir le spectacle, c'est par ici!

