Fondation Véro & Louis : les vedettes posent pour la nouvelle collection Différent comme toi!

Pour une quatrième année consécutive, la Fondation Véro & Louis lance de superbes chandails pour la campagne « Différent comme toi »!



Les deux t-shirts et deux molletons sont disponibles en précommande dès aujourd'hui via la boutique en ligne!



Tous les profits seront remis à la Fondation Véro & Louis, qui offrira très bientôt des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus.

Vos vedettes préférées ont posé dans les magnifiques créations pour appuyer la bonne cause :



Bianca Gervais



Joël Legendre





Kim Rusk

Laurence Bareil

Guylaine Guay



Pierre Hébert

Alex Perron

Emilie Bierre et Justin Morissette

Simon Olivier Fecteau

Karl Hardy



Benoît Gagnon

Caroline Huard



On adore! Et vous?



Les t-shirts et les molletons de la Fondation Véro & Louis seront en vente à partir du 22 mars en ligne et dans les magasins Aubainerie.



