France D'Amour: revoyez son look flamboyant à En direct de l'univers

France D'Amour était à En direct de l'univers en fin de semaine!

La populaire chanteuse faisait partie des invités de l'émission célébrant Isabelle Racicot. D'ailleurs, cette dernière a eu la surprise de sa vie en découvrant qu'elle était LA vedette de samedi à En direct de l'univers!

Pour cette occasion festive, France D'Amour était sur son 31. Vêtue d'une robe courte noire à manches longues de la marque Fransa, avec des bottes hautes noires et une large ceinture, l'artiste semblait sortie d'un défilé de mode! Pour compléter son look, France D'Amour a laissé ses cheveux roux détachés et a laissé son coiffeur Andrew Gilbert lui faire des vagues volumineuses de rêve!

Voici le look flamboyant de la chanteuse samedi dernier à En direct de l'univers :

France D'Amour/Instagram d'Andrew Gilbert

Page Facebook officielle de France D'Amour

Wow!

N'est-elle pas magnifique?

En ce qui concerne le En direct de l'univers d'Isabelle Racicot, elle était convaincue qu'elle devait remplacer France Beaudoin à l'animation. La sympathique animatrice a été appelée quelques heures avant le tournage de l'émission et on lui a demandé de remplacer à la dernière minute!

Elle a donc vécu un grand stress à l'idée de devoir animer la prestigieuse émission musicale, en direct, sans trop de préparation... puis elle a eu la surprise d'apprendre qu'elle était en réalité l'artiste célébrée!

Un moment de télévision savoureux qui a dû être complexe pour l'équipe de production, qui a tout mis en place pour surprendre Isabelle Racicot!

