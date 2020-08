Francisco Randez: un message touchant à sa conjointe atteinte du cancer

Francisco Randez nous a touchés droit au coeur, aujourd'hui, avec un message adressé à son amoureuse qui combat le cancer.

Cette dernière a donné des nouvelles de son état de santé sur Instagram, en fin de semaine. De son côté, le comédien a republié la photo et le texte de son amoureuse en ajoutant un petit mot extrêmement touchant.

Voici ce qu'a écrit Francisco Randez en hommage à la femme de sa vie :

« Mon admiration pour toi est immense @aribrien. Ton combat, c'est mon combat. Ensemble, toujours. ❤ »

Et voici la publication originale avec le récit de la belle Ariane :

« Il y a un an jour pour jour, j’apprenais que j’avais des tumeurs de 15cm sur les ovaires... le party était pogné dans mon ventre et il y en avait qui n’étaient pas invités et qui étaient venus juste pour foutre le trouble! Repenser à toutes les épreuves et rebondissements que j’ai vécu (que NOUS avons vécu!) dans la dernière année me donne le vertige. Si ce n’était de la médecine et des gens qui y dédient leur vie, à l’âge de 32 ans je serais morte...une deuxième fois! Et oui, dans ma « courte » vie, on m’a déjà sauvé la vie 2 fois... Voilà l’un des nombreux constats qui m’ont menée à avoir plus d’humilité et de gratitude. Complètement vulnérable, en petite jaquette bleue sur ma table d’opération en stainless, j’ai regardé mon chirurgien en me disant: hey boy, lui il gagne sa vie en sauvant des vies, et moi je cuisine des boules d’énergie et des salades... (mais elles sont bonnes en maudit!) D’ailleurs, à ce propos, la vie reprend tranquillement son cours; j’ai repris la forme, la vie sociale et de petits projets sont en préparation ! C’est donc mon comeback officiel sur les réseaux sociaux! Alors allez-y, couvrez-moi de love🤪 bisou xx 📸 @domgranger »

Francisco Randez annonçait en fin d'année 2019 que sa conjointe combattait avec fougue un cancer des ovaires.

En avril dernier, la star de Cheval-Serpent a expliqué la situation plus en profondeur. Sa conjointe, Ariane, recevra des traitements d’immunothérapie pendant encore 20 mois.

