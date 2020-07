François Bellefeuille annonce une excellente nouvelle!

François Bellefeuille a de très bonnes nouvelles pour ses fans en ce premier juillet!

L'humoriste annonce l'arrivée d'un nouveau spectacle qui sera présenté en résidence aux Îles de la Madeleine!

Et cette fois-ci, pas question de faire des blagues en vidéo : François Bellefeuille retrouvera son public adoré!

Voici l'affiche de ce one-man show tout spécial accompagnée de l'annonce de la star :

« On a décidé de passer tout l’été en famille à notre petite maison des îles de la Madeleine. Je suis tombé en amour, il y a quelques années, avec cette magnifique région du Québec, unique au monde.



Très heureux de vous annoncer que dans quelques jours je retourne sur scène avec du VRAI MONDE DEVANT MOI! Pas des écrans avec des gens dedans… non, du vrai monde. Hallelujah! 🙌🏼



Étant donné que j’ai l’intention de venir passer mes étés aux îles en famille pour les prochaines années. J’ai décidé de lancer un concept de spectacle juste pour ici: François aux îles!



Pour l’instant, le spectacle est une combinaison de numéros du "plus fort au monde" et de plein de nouvelles idées qui me trottent dans la tête quand je suis ici. Mais inquiète-toi pas, je parlerai pas du brouillard… j’pense j’ai fait le tour de cette idée-là ! 😉



Un spectacle estival que l'on pourra voir seulement aux îles avec un contenu qui change aussi souvent que le vent.

Céline a pris Vegas, à moi Cap-aux-Meules! »

Pour l'instant, les dates et le lieu des représentations n'ont pas été dévoilés. François Bellefeuille déclare toutefois remonter sur scène dans « quelques jours » donc les détails devraient être annoncés sous peu! On reste à l'affût!

