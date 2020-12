François Legault : une touchante photo de sa mère de 92 ans qui habite seule

François Legault nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une touchante photo!



Le premier ministre du Québec est allé visité sa mère Pauline Schetagne à l'occasion de son anniversaire. Cette dernière célébrait ses 92 ans hier!



Sur le portrait en question, on peut voir cette dernière à table avec des dominos et portant un masque. Elle est magnifique!



« Bonne fête maman!



En fin de semaine, je suis allé voir seul ma mère qui habite seule et qui a aujourd'hui 92 ans.



Allez visiter seul les personnes qui vivent seules », a écrit François Legault en légende de sa publication.



Un moment émouvant pour le premier ministre du Québec et sa mère!



Il est permis, même en zone rouge, de visiter seul les personnes qui habitent seules, afin de briser l'isolement.



Rappelons que François Legault et son amoureuse Isabelle Brais ont célébré 30 ans d'amour un peu plus tôt cette année. Afin de souligner cette date importante, les tourtereaux se sont offert quelques jours de repos en Gaspésie.





