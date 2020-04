François Legault souligne l'anniversaire de sa femme avec tendresse

Parce que derrière chaque grand homme se cache... une grande femme!

François Legault est sans aucun doute l'homme de la situation présentement, avec son fidèle allié, notre pref' Horacio Arruda!

Cette semaine, le premier ministre du Québec a tenu à souligner l'anniversaire de la femme de sa vie via ses réseaux sociaux. Évidemment, le tout a été fait avec la plus grande des tendresses, de quoi nous faire apprécier encore plus le grand homme!

«J’ai une pensée d’une grande tendresse pour celle qui me donne la force et le courage de vous servir, beau temps, mauvais temps. Bonne fête Isabelle Brais 😘», dévoile-t-il sur Instagram, dans la foulée de ses points de presse et des mesures préventives et sanitaires à suivre!





Adorable, n'est-ce pas?







Pssst! En cette période de pandémie qui n’est évidente pour personne, voici une vidéo du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui vous fera certainement sourire alors qu'il danse sur du reggaeton!



Vous aimerez aussi!