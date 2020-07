François Legault souligne ses 30 ans d'amour avec sa femme

Parce que derrière chaque grand homme se cache... une grande femme!

François Legault a pris Instagram d'assaut hier afin de souligner une journée de la plus haute importance! Eh oui, à notre plus grand bonheur, le premier ministre du Québec a souligné ses trente ans d'amour avec sa tendre moitié, Isabelle Brais. Qui a dit que l'amour ne durait pas... toujours?

«Le 24 juillet 1990, il y a 30 ans aujourd’hui, je rencontrais l’amour de ma vie, Isabelle!

Une femme allumée, drôle, généreuse, sensible.

30 ans de complicité.

Et 2 beaux gentils garçons», dévoile-t-il via ses réseaux sociaux, partageant du même coup deux adorables photos du couple à différents moments de sa vie!



30 ans d'amour, ce n'est pas rien! On souhaite au couple encore 30 années ensemble... et plus! Rappelons que les amoureux se sont dit «Oui, je le veux!» en 1992!

Après plusieurs mois intenses à gérer la pandémie de coronavirus, le premier ministre du Québec s'est accordé récemment quelques jours de repos en Gaspésie!





Psssst! En avril dernier, François Legault soulignait l'anniversaire de sa femme avec tendresse!



