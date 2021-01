François Morency a perdu sa mère

François Morency vit présentement des moments difficiles. Sa mère Raymonde est décédée le 5 janvier dernier en soirée, quelques jours avant de célébrer son 93e anniversaire.



Rappelons que cette dernière a inspiré le personnage de Rollande dans la série Discussions avec mes parents.



Le populaire auteur, comédien et humoriste a annoncé la triste nouvelle jeudi sur les réseaux sociaux.



« Son départ s’est fait en douceur, elle était entourée de ses enfants et de certains de ses petits-enfants.

Je vais tout de suite spécifier qu’elle n’est pas décédée de la Covid; le CHSLD où elle habitait depuis deux ans a d’ailleurs fait une gestion exceptionnelle à cet effet depuis le tout début de la pandémie, ce n’est qu’au début 2021 que les premiers cas y sont apparus. Je tiens d’ailleurs, au nom de toute ma famille, à remercier du fond du coeur tout le personnel de La Vigi de Saint-Augustin; votre humanité, votre sensibilité et votre extrême compétence ont rendu ces deux dernières années plus facile à vivre pour elle et pour nous », a-t-il écrit.



Lisez son message complet ci-dessous :







On envoie toutes nos pensées à François Morency et sa famille pendant ce moment difficile.



