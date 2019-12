Fred St-Gelais et Kim Gingras : 1 an d'amour!

Fred St-Gelais et Kim Gingras ont célébré leur toute première année d'amour pendant les Fêtes!



Pour souligner cette journée spéciale, la populaire danseuse a partagé une adorable photo avec celui qui fait battre son coeur.



«OFFICIALLY ONE YEAR mon bel homme! Je baigne dans la gratitude! Je suis la plus chanceuse des plus chanceuse! J’ai trop de belles choses à écrire sur toi alors je vais skipper cette étape et aller te donner mille bisous à la place!»





De son côté, Fred a écrit en légende d'une superbe photo avec son amoureuse : «Une année qui a changé ma vie pour toujours!»





On craque! Ils sont si beaux ensemble!



Vous aimerez aussi :