Frédérique Dufort partage un superbe selfie d'elle et son bébé

Frédérique Dufort est une maman comblée et son bonheur est contagieux!



Confinée à la maison, la belle comédienne a partagé un superbe selfie avec son bébé Mathéo ce week-end.



«Petit garçon à maman 💕 qui ressemble incroyablement à papa 😉 #Lucky», a écrit la comédienne en légende de sa publication.



Voici l'adorable portrait mère-fils :



Cette image pleine de douceur nous fait du bien! Ils sont si beaux ensemble!



Frédérique Dufort et Jérôme Couture ont récemment lancé leur chaîne YouTube! Les nouveaux parents sont déjà très actifs sur la plateforme. Ils ont déjà révélé 3 vidéos : une capsule drôle et éducative sur la fabrication du pain maison, une reprise acoustique d'une chanson de Jérôme et une composition sur la COVID-19 intitulée Ça va ben aller!





Par ailleurs, Frédérique Dufort a partagé un touchant message sur les difficultés du confinement la semaine dernière. La crise que l'on traverse actuellement n'est pas facile pour personne!



