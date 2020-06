Frédérique Dufort publie une magnifique photo avec son bébé!

Depuis qu'elle a donné naissance à son fils Mathéo en février dernier, la belle Frédérique Dufort est une maman comblée!



La populaire comédienne publie régulièrement des photos de son enfant à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En légende d'une nouvelle photo souvenir avec son bébé, elle a écrit : «Mon ange. Cette photo de lui et moi qui date d’il y a déjà deux mois ! Profiter de ces moments collés collés, parce que j’ai l’impression que dans le temps de le dire, il va se faire un party dans le sous-sol avec ses chums de gars, me demander un lift pour aller à l’école ou me dire « m’man, je déménage ! ». Ça passe vite, mais je me considère chanceuse de le voir grandir au quotidien, moi qui ne pensais pas avoir de congé de maternité ! Alors dans ce tourbillon d’incertitude; c’est toi ma certitude !»



Voici le magnifique cliché mère-fils :



Comme ils sont beaux ensemble!

En mai dernier, Frédérique Dufort a rendu hommage à sa maman à l'occasion de la fête des Mères en partageant un adorable montage photo en sa compagnie.



«Même si j’ai eu un bébé... je resterai toujours TON bébé. ♥️ Je t’aime maman.

En vous (nous) souhaitant à toutes une fête des mères remplie de douceur et d’amour. Elle sera peut-être un peu différente, mais aussi belle que vous ! Que nous... 💕», a t-elle écrit.



Elles se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Leur bonheur est contagieux!



