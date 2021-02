Gala Dynastie 2021 : découvrez la liste des nominations!

Les nominations du Gala Dynastie 2021 ont été dévoilées!



La prestigieuse cérémonie qui aura lieu le 6 mars prochain se déroulera virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.



L'humoriste Preach animera une nouvelle fois la soirée. Vanessa Destinée et Gaël Comtois seront au rendez-vous juste avant pour l'Avant-Gala et le Black Carpet.



Il y aura également des prestations de Dominique Fils-Aimée, Fredy V & The Foundation, Ilam, Sha Frank, DJ Mohtorious et un orchestre sous la direction d’Evans Sénalus!







Avec les bouleversements de l’année 2020, il était impossible pour l'équipe du Gala Dynastie d’imaginer une édition qui ne prendrait pas en compte les mouvements sociaux et les revendications des communautés noires pour une société plus juste et équitable. La mort de George Floyd, de Breyonna Taylor, de Ahmaud Arbery, ont eu des échos à travers le monde et jusqu’ici au Québec. L'organisation de la soirée a donc pris la décision de troquer les catégories habituelles pour mettre le focus sur l’implication sociale et l’empowerment des communautés noires en ces temps de changements profonds.



Le public peut voter dès maintenant et jusqu'au 15 février dans chacune des catégories sur le site officiel du Gala Dynastie 2021.



Voici les nominations du Gala Dynastie 2021 :

Artiste engagé.e de l'année

Niti Marcelle Mueth

Manuel Mathieu

Webster

Backxwash

Stanley Février

Activiste / Militant.e de l'année

Marie-Livia Beaugé

Anastasia Marcelin

Tiffany Callender

Frantz André

Will Prosper

Personnalité média engagée de l'année (Radio/télé)

Catherine Verdon-Diamond

Fabrice Vil

Nanthali Indongo

Cyrille Ekwalla

Vanessa Destiné



Podcast engagé de l'année

Where We At

Coconut Podcast

Woke or whateva

Seat at the table

Socult

Personnalité web engagée de l'année

Renzel Washington

Marcus Troy

Petrona Joseph

Jessica Prudencio

Thierry Lindor



Découvrez maintenant la liste complète des nominations.



Le Gala Dynastie sera diffusé le 6 mars dès 18h sur l'espace Yoop! Un rendez-vous à ne pas manquer!



