Geneviève Morin, l'ancienne amoureuse de Julien Lacroix, se prononce sur ses excuses

Julien Lacroix a brisé le silence sur les réseaux sociaux, hier, après 6 mois de silence.



Dans un long texte sur ses comptes Facebook et Instagram, l'humoriste revient sur les événements des derniers mois, admet avoir des problèmes de consommation et présente ses excuses.



Son ancienne amoureuse, Geneviève Morin, a réagi à la sortie publique de ce dernier en partageant un poème de Najwa Zebian, tiré du recueil The Nectar of Pain.



« Je suis fatiguée de pleurer.



Les mots me manquent, c’est rare. Mais j’ai eu ce magnifique poème en tête. Je trouve qu’il met le doigt sur ce que je ressens. »



Rappelons que Julien Lacroix a été largué par son agence en juillet dernier après qu'il ait été visé par des allégations d'agressions et d'inconduites sexuelles. Dans un reportage publié par Le Devoir, neuf femmes racontaient avoir été victimes d'agressions ou d'inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix.



Geneviève Morin avait affirmé à la publication qu'elle aurait été agressée après leur rupture.

« Il m’a agressée sexuellement. Je lui ai dit “non, arrête” et, malgré ça, il a continué. Je pleurais, mais il a fait ce qu’il avait à faire et quand il a eu terminé, il a remis ses pantalons et m’a dit “arrête de pleurer, tu ne sais pas à quel point je t’aime” et il est parti. »



Rosalie Vaillancourt, qui était auparavant amie avec Julien Lacroix, a également réagi à son message d'excuses. Lisez son texte complet ici.





Karine Paradis



Vous aimerez aussi :