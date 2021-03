Gilles Vigneault est vacciné contre la COVID-19!



Le légendaire auteur-compositeur-interprète âgé de 92 ans a reçu sa première dose au centre de vaccination de Lachute, mardi après-midi.



L'artiste fait partie des milliers de québécois de 85 ans et plus qui ont pu recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.



« Gilles Vigneault, poète, auteur-compositeur-interprète, a été vacciné aujourd’hui par Mme Rollande Gauthier à notre centre de vaccination de Lachute », peut-on lire sur la page Facebook du CISSS des Laurentides.







Tout comme Gilles Vigneault, la célèbre autrice et animatrice Janette Bertrand a également reçu son vaccin cette semaine au Stade olympique de Montréal.



Mme Jeannette Bertrand a reçu son vaccin de Pfizer #VaccinationCovid pic.twitter.com/H2boCBQWA5 — Mélissa François (@melissa_francoi) March 1, 2021



Dominique Michel a récemment lancé un message très important aux aînés du Québec lors de son passage à l'émission Tout un matin à ICI Première. Lorsqu'on lui a parlé de la campagne de vaccination contre le coronavirus, la star a rappelé l'importance de prendre rendez-vous.







