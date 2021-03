Ginette Reno sur les avantages de vieillir : « Je suis beaucoup plus douce avec moi »

Ginette Reno était de passage à Deux filles le matin, cette semaine.



La star s'est confiée à Marie-Claude Barrette sur plusieurs sujets, dont les avantages de vieillir.



À l'aube de ses 75 ans, la chanteuse explique qu'elle a appris à davantage s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est.



« C'est fascinant de voir que maintenant je suis beaucoup plus douce, plus tendre avec moi. Je suis devenu mon propre parent. J'ai commencé à me parler comme si j'étais ma mère et mon père à la fois. Je suis bonne avec moi. Je suis capable de me dire des belles affaires. »



Écoutez son témoignage ci-dessous :



La diva a publié en janvier dernier un poignant texte dans lequel elle pose une inspirante réflexion sur la vieillesse :

« Je vais avoir 75 ans au mois d’avril. J'ai beau vouloir mais c’est le pouvoir qui est présentement défectueux. Je ne suis pas malheureuse . La vie est encore trop belle et trop mystérieuse avec tous ses tournants, ses surprises.

Mais tout ralentit. Je dois vivre une certaine acceptation.

Lorsque je regarde devant moi la vieille que je suis entrain de devenir. Je respecte mon évolution. Celle que j’étais, que je suis maintenant, et que je vais devenir .

Celle porte en moi les signes et les cicatrices d’une vie bien vécue. », avait-elle écrit.





Karine Paradis



