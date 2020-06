Le grand retour de Philippe Bond et Pierre Pagé à ÉNERGIE!

À compter du 24 août, Philippe Bond et Pierre Pagé formeront le nouveau duo du midi dans C't'encore drôle sur l'ensemble du réseau ÉNERGIE!



Il s’agit de véritables retrouvailles pour les deux animateurs qu’on a pu entendre le matin pendant près d’une décennie sur le célèbre réseau.



Les complices avaient un message pour vous :







Afin de souligner cette bonne nouvelle, Philippe Bond a partagé des photos aec son ami Pierre Pagé sur les réseaux sociaux.



« Et voilà la première nouvelle:

À compter du 24 août, je serai officiellement de retour sur les ondes d’ÉNERGIE 94.3 avec mon chum Pierre Pagé.

Nous serons le nouveau duo du midi dans C’T’ENCORE DRÔLE!

Attachez vos tuques parce que cette fois-ci, notre chimie pourra être découverte sur l’ensemble du réseau, du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 13 h.

ÇA VA ÊTRE MALADE 😂

À bientôt ✌🏻»

Le show du matin le plus drôle à Montréal, Le Boost! (lundi au vendredi, de 5 h 25 à 9 h), revient avec Philo Lirette, Kim Rusk, Olivier Martineau, le meilleur trio à la radio. François Pérusse sera toujours là avec ses capsules « Fréquence Pérusse » toutes les 20 minutes. Les « Éditos de Martineau » seront aussi entendus à la 35eminute de chaque heure.

Maxim Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel seront également de retour à Ça rentre au poste dès le 3 août prochain, du lundi au vendredi, de 14 h 55 à 18 h. On adore leur chimie!

En journée, Julibou continuera d’accompagner les auditeurs avec Vos classiques au travail (de 9 h à 11h 30 et de 13 h à 15 h 25), où elle diffusera des powerplay avec 20 gros classiques sans interruption.

Pierre Pagé demeurera au micro du Weekend ÉNERGIE (samedi et dimanche de 11 h à 17 h) avec les classiques des années 80-90.



On pourra également entendre Mike Gauthier avec un show axé sur les classiques le samedi à 9 h. 120 minutes d’anecdotes sur les légendes du rock avec la bible musicale du Québec



On peut s'attendre à la meilleure musique et beaucoup de plaisir cet automne à ÉNERGIE!



