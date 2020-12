Grave incendie chez Catherine « Peach » d'OD Grèce

Catherine « Peach » Paquin d'Occupation Double Grèce a annoncé une bien mauvaise nouvelle, hier soir sur Instagram : sa maison a été la proie des flammes.

L'incendie semble s'être déclenché à cause du foyer intérieur, et une partie du toit a pris feu. Heureusement, personne n'a été blessé, et le brasier a pu être maîtrisé à temps.

Catherine d'OD devra cependant loger ailleurs le temps que les dégâts soient ramassés et que l'endroit soit restauré.

Voici des images tirées de la publication de la célèbre infirmière :

Catherine « Peach » sur Instagram

« Bon 15 minutes plus tard et la maison aurait brûlé au complet... On est chanceux dans notre malchance. On ne peut plus vivre là pour un bout de temps. On va avoir plus d'infos bientôt. Tout le monde est okay »

Ouf!

Tant mieux si la situation a pu être maîtrisée et que personne n'a été blessé!

Suite à cette publication, Catherine « Peach » a annoncé qu'elle prenait une courte pause des réseaux sociaux pour se remonter le moral. On lui envoie plein d'énergie pour la nouvelle année et on lui souhaite de pouvoir réemménager chez elle le plus vite possible!

Sur une autre note, la gagnante d'OD Grèce a lancé la websérie Sur la route avec Cath Peach plus tôt cette année sur le site de VoyageVoyage!

Sur la route avec Cath Peach/Bell Média

À travers les épisodes, l'infirmière et influenceuse part sur les routes du Québec pour découvrir les plus beaux coins de la province! Elle s'est entre autres invitée chez Julie Snyder aux Îles de la Madeleine. Revoyez tous les détails par ici!

