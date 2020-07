Guillaume Lemay-Thivierge a perdu son père

Guillaume Lemay-Thivierge vit présentement des moments difficile. Il a perdu son père, François Thivierge, samedi dernier.



Le populaire acteur a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux mardi matin avec des photos de lui et son papa adoré.



« Mon papa nous a quitté samedi dernier dans un départ très doux!

Merci papa d’avoir été mon père! Je garde en mémoire la confiance et toutes les belles et bonnes valeurs que tu nous a léguées à Vincent et moi!

Je t’aime pour toujours, bon repos papa❤️.

La citation que tu disais que je retiendrai pour toujours:

« On fera jamais un cheval de course avec un âne »

-François Thivierge-

1947-2020 »





Quel hommage touchant. Toutes nos pensées vont à Guillaume Lemay-Thivierge et sa famille pendant cette période de deuil.



