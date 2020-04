Guillaume Lemay-Thivierge dévoile une rare photo avec ses 4 enfants

Guillaume Lemay-Thivierge a souligné le 19e anniversaire de sa fille Charlie ce week-end sur les réseaux sociaux!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, le célèbre acteur a dévoilé une rare photo avec ses enfants et son amoureuse Émily Bégin. On peut voir sur le portrait Charlie, ainsi que Manoé et Miro (issus de sa précédente relation avec Mariloup Wolfe), et l'adorable Théodore, qui est aussi le fils d'Émily Bégin.



«Je t’aime Charlie! Bon 19 ans! Tu es une jeune fille remarquable et papa est trop fier de toi! ❤️», a écrit le papa comblé en légende de sa publication.



Voici le cliché en question :



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un superbe anniversaire à la belle Charlie Lemay-Thivierge malgré le confinement! On lui envoie beaucoup d'amour!



La jeune femme a partagé une magnifique photo avec sa maman Martine un peu plus tôt cette année. Revoyez le sublime portrait maintenant!





Vous aimerez aussi :