Guy A. Lepage ému aux larmes devant le talent de sa fille Béatrice!

Guy A. Lepage nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une superbe photo de sa fille!



Avec la pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en place pour réduire la propagation du virus, les jeunes ont vécu une année différente à bien des niveaux.



Ainsi, le populaire animateur de Tout le monde en parle a assisté au concert de solos d'instruments de sa fille Béatrice par visioconférence. Une expérience émouvante pour le père de famille, qu'il explique dans un texte partagé sur Instagram :

« Regarder en visioconférence les élèves de la classe de ma fille Béatrice présenter leur concert de solos d’instruments.

Avoir les yeux plein d’eau tout le long pour toutes les performances. Bonnes ou moins bonnes.



Me mettre à la place de chacun d’eux et chacune d’elles et ressentir leur trac.



Trouver ces élèves courageux et courageuses d’affronter ainsi leur premier public.



Fermer ma caméra pour pas que les autres parents me voient pleurnicher.



Décidément, je ramollis. »



Comme c'est touchant!



On salue la résilience des jeunes pendant cette période difficile. Ceux-ci ont rapidement réussi à s'adapter dans des conditions plus ou moins évidentes dans le contexte actuel.



Rappelons que la troisième saison du dessin animé de Guy A. Lepage, Bébéatrice, est disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv. On peut découvrir les nouvelles aventures de PapaGuy, Mamanie et Bébéatrice en rafale!



