Guy A. Lepage : un touchant hommage à sa soeur pour son anniversaire

Guy A. Lepage a partagé un message très touchant, aujourd'hui sur Instagram.

C'était l'anniversaire de sa soeur Mimi hier, le 11 avril 2021. Une journée toute spéciale qu'ils ne peuvent maintenant que célébrer tous les deux, comme leur frère et leurs parents sont décédés.

Avec une superbe photo souvenir de lui quand il était bébé aux côtés de sa petite soeur, Guy A. Lepage lui rend hommage dans un texte rempli d'émotion :

« Nous étions cinq.

Notre mère est décédée d’un foudroyant anévrisme en 1981.

Notre frère s’est enlevé la vie en 1996.

Notre père est mort d’un cancer en 2001.

Maintenant nous sommes deux.

Ma soeur et moi.

Quand on était jeune, elle me suivait partout.

Puis l’école, les amis, le travail nous ont éloigné. Peu à peu, inexorablement.

On se voit peu, on se parle pas souvent et pourtant on s’adore.

Toujours contents de se revoir.

Notre relation étonne et effectivement elle est incongrue.

Mais on a appris à vivre l’un sans l’autre car on sait tous les deux que nous sommes là, l’un pour l’autre.

On se dit toujours qu’on s’aime.

Puis on reprend chacun notre chemin.

Bonne fête Mimi.

Je t’aime.

Ton frère. »

Quel texte touchant. Chaque famille a son histoire et ses différences, et c'est ce que l'animateur nous rappelle avec cette publication. On souhaite un joyeux anniversaire à Mimi Lepage, nous aussi, et on leur envoie beaucoup de douceur!

