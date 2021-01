Guy A. Lepage: une hilarante photo souvenir pour souligner la fête d'un ami

Guy A. Lepage a partagé une hilarante photo souvenir, aujourd'hui sur Twitter!

Ce cliché qui date de l'époque de RBO a été publié par la star pour souligner l'anniversaire de son grand ami, Yves P. Pelletier.

Ce dernier célèbre ses 60 ans en ce vendredi 15 janvier 2021.

Pour lui rendre hommage, Guy A. Lepage a publié la photo souvenir les montrant tous les deux déguisés en Maman Taillefer et sa fille Marie-Tourtière.

Voici la publication du célèbre animateur :

Maman Taillefer et sa fille Marie-Tourtière se joignent à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à @AncienMaigre aka Yves Pelletier. Elles t’ont préparé ton met favori: les petites saucisses hot-dog dans la sauce VH. pic.twitter.com/Sv4zwgVken — Guy A Lepage (@guyalepage) January 15, 2021

Wow! Rapidement, on ne les aurait pas reconnus! Mais les fans incontestés de RBO se rappeleront assurément de ce sketch!

Parlant de Rock et Belles Oreilles, avez-vous regardé la nouvelle série RBO - The Archives?

Photo : Crave

Le groupe humoristique a ressorti ses premiers numéros et sketches télé pour souligner son 40e anniversaire, et les épisodes sont plus drôles les uns que les autres!

Conçue par le fêté, Yves P. Pelletier, cette série exclusive permet au public de visionner des sketchs et des extraits des émissions originales de RBO diffusées à TQS de 1986 à 1988. On y revit les débuts à la télé d’André G. Ducharme, Bruno E. Landry, Guy A. Lepage et Yves P. Pelletier, ainsi que des ex-membres, Chantal Francke et Richard Z. Sirois.



Crave | RBO - The Archives (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

RBO - The Archives, une série à voir dès maintenant sur Crave!

