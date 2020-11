Guy Jodoin: son divorce a totalement changé son mode de vie!

Guy Jodoin s'est ouvert pour une rare fois sur sa vie privée, cette semaine à l'émission La tour!

En entrevue avec Patrick Huard, l'animateur s'est confié sur sa façon de voir les choses depuis son divorce en 2013.

À travers ses confidences étonnantes, Guy Jodoin a entre autres déclaré qu'il n'avait qu'une seule assiette pour manger chez lui et que sa vision de la vie avait changé lorsqu'il avait fait Compostelle!

Karine Paradis

Voici ce qu'a raconté la star québécoise au sujet de sa nouvelle façon de voir les choses :

« Ç'a commencé avec le divorce, ça fait sept ans, c'est sûr que là je pars d'une maison, je dois m'en aller dans un 4 et demi et là je me retrouve avec beaucoup de stock. Avec le temps, je libère [...] [Pendant mon pélerinage] je me suis demandé si j'avais besoin de tout ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Je me suis mis à libérer des choses dans mon sac à dos. Puis, j'ai fait un parallèle entre ma vie et ce que j'ai vécu pendant 30 jours en Espagne. [...] Quand tu rentres chez nous, il y a une télévision de 32 pouces déposée sur une chaise en bois pliante. Et, si tu tournes ton regard vers la salle à dîner, c'est une table IKEA avec des chaises pliantes de plastique blanches. Si tu vas dans la cuisine, tu vas te rendre compte que j'ai une seule assiette, mais on est deux dans le condo. »

Guy Jodoin a ajouté que son amoureuse, la belle Édith, apprécie elle aussi ce mode de vie. Elle est d'ailleurs inspirée par la méthode Marie Kondo, qui consiste à épurer sa demeure au maximum en ne conservant que ce qui procure de la joie.

On vous invite à revoir le moment émouvant où Guy Jodoin a révélé au grand public le prénom de celle qui fait battre son coeur!





