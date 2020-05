Guy Lafleur donne des nouvelles de son état de santé après une opération au poumon

Guy Lafleur s'est fait opérer en décembre dernier au CHUM de Montréal afin d'enlever une tache cancéreuse sur son poumon droit.



La légende du hockey a donné des nouvelles de son état de santé au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH) ce lundi. Il a révélé s'être soumis à une série de tests médicaux et que tous les résultats étaient positifs.



Le «Démon blond» est même assez en santé pour retrouver son permis de pilote!



«Ils doivent envoyer tous les papiers des médecins à Transports Canada et à la FAA [Federal Aviation Administration], parce que j’avais également un permis américain. Ils vont me donner l’autorisation de passer mon examen médical, ce que je dois faire pour obtenir ma licence. J’ai parlé à mon médecin et il dit que ce n’est pas un problème.»



D'ici là, l'ancien joueur des Canadiens reste à la maison et respecte les recommandations de la santé publique.

«Ce qui me manque le plus, c'est d'échanger avec les partisans. J'ai hâte que ça recommence, même si ce sera peut-être différent. Je ne peux pas imaginer le monde sans ces choses-là.»



On lui souhaite un bel été et un prompt rétablissement!





Andre Ringuette





Vous aimerez aussi :