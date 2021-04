Guylaine Guay et Mathieu Gratton soulignent le mois de l'autisme!

Le mois d'avril 2021 est le 37e Mois de l'autisme!

Afin de souligner le tout et de sensibiliser le public à ce mois important, des stars québécoises qui sont parents d'un enfant autiste ont partagé photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Mathieu Gratton, le papa du populaire Benjamin du projet Le monde de Benjamin, a publié une photo souvenir de lui et son fils alors qu'il n'était encore qu'un tout petit bébé.

Avec la superbe photo père-fils, l'humoriste a écrit un message fort inspirant :

Page Facebook Le monde de Benjamin

« Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme.



À ce moment précis, sur la photo, je n’avais aucune idée que ce petit être, lumineux et fragile à la fois, allait prendre autant de place dans ma vie.



J'étais aussi très loin de me douter qu’il allait avoir besoin d’une journée mondiale afin de sensibiliser les gens à sa réalité. Mais voilà, c'est ça la vie.



J’aimerais parfois prendre la main de ma blonde, la regarder dans les yeux et lui dire: «qu’est-ce que tu dirais qu’on aille vivre dans le monde de Benjamin?». Il me semble qu'on comprendrait bien des choses et qu'on aurait bien du plaisir.



En attendant qu’une porte soit inventée pour y accéder, on a tous la possibilité d’ouvrir nos coeurs et d’accepter les personnes autistes, comme elles sont.



Fiston, je t’aime comme tu es, mème si tu ne sais pas vraiment que tu es comme tu es. »

De son côté, Guylaine Guay a publié une vidéo de son fils, Clovis, qui nous souhaite un bon Mois de l'autisme :

« Bon Mois de l’Autisme !!!

Accepter, célébrer, écouter, communiquer, être plus inclusif.

Vive la neuro-diversité !

Si vous êtes vous-même une personne autiste, manifestez-vous, j’aimerais vous connaître 💙

#autisme #monclovis »

Pour en savoir plus sur le Mois de l'autisme, la thématique et découvrir la trousse de sensibilisation, rendez-vous sur le site de la Fédération québécoise de l'autisme.

Vous pouvez aussi jeter un oeil aux nouvelles capsules de Louis T. créées spécialement pour l'occasion :

