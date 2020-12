Guylaine Guay rayonne sur de nouvelles photos fashion et colorées!

Guylaine Guay rayonne sur de nouvelles photos professionnelles!



La vedette a récemment posé devant la lentille de la photographe Eva Photographie dans plusieurs tenues fashion et colorées. Une mention spéciale à la maquilleuse et styliste Geneviève Sauvé pour son incroyable travail.



Le résultat est absolument renversant.



Voici les superbes clichés de Guylaine Guay :



Elle est tellement belle! On adore son style!



On peut admirer davantage les différents looks originaux de Guylaine Guay dans une vidéo en coulisses de la séance photo :



On pourra suivre Guylaine Guay tout l'hiver à Véronique et les Fantastiques! D'ici là, abonnez-vous à son compte Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets.



