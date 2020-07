Guylaine Tremblay appelle des personnes âgées pendant la crise

Comme plusieurs de ses tournages ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, Guylaine Tremblay a décidé d'offrir son temps pour aider les autres!



La populaire comédienne a révélé sur le plateau de Sucré Salé qu'elle appelle des personnes âgées pendant le confinement.



« J'appelle des personnes âgées pendant le confinement. Ça c'est hyper stimulant pour moi. Ces gens-là, j'en appelle jusqu'à 97, 98 ans, ce sont mes plus vieux à qui j'ai parlé. Ils sont hyper résilients, hyper courageux. Moi je raccroche, je suis crinquée pour la journée. », a confié la vedette.



L'équipe de l'émission a retrouvé une femme avec qui Guylaine Tremblay a parlé dans les dernières semaines. Cette dernière lui a enregistré un message pour la remercier et lui dire à quel point ses appels avaient été réconfortants pour elle.



Voyez l'extrait touchant ci-dessous :







Cet instant privilégié restera sans aucun doute gravé à jamais dans la mémoire de ces aînés. En ces temps plus difficiles où de nombreuses personnes âgées se retrouvent isolées, ce geste généreux nous inspire énormément!



Tout comme Guylaine Tremblay, plusieurs stars ont posé de bonnes actions pendant la crise de la COVID-19, dont Veronic DiCaire a a fait du bénévolat dans une épicerie et Maripier Morin qui a gâté le personnel soignant de plusieurs hôpitaux. Quelle belle vague d'entraide!



