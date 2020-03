Lysandre Nadeau donne des nouvelles de son état de santé

Le voyage en Californie de Lysandre Nadeau ne s'est pas déroulé comme prévu.



La populaire influenceuse, qui compte près de 350 000 abonnés sur Instagram, a été hospitalisée à Los Angeles en raison de douleurs intenses à un pied et au poignet. Après plusieurs examens, elle a dû subir une chirurgie.



La jeune femme a enfin obtenu son congé de l'hôpital dans les prochains jours et reviendra à Montréal samedi. Elle sera accompagnée par une infirmière lors du voyage pour ensuite continuer son traitement ici.



Lysandre a révélé plus de détails dans ses stories : «Une fois que j'aurai congé de l'hôpital, dans les trois jours qui suivent, je dois partir avec mes antibiotiques pour Montréal. Une infirmière va m'accompagner en classe affaires pour qu'ils puissent me transférer probablement au CHUM à Montréal et que je puisse continuer mon traitement là-bas. Je n'aurai pas besoin de rester deux à quatre semaines de plus à Los Angeles. Je reviens supposément très bientôt.»



On souhaite un prompt rétablissement à Lysandre Nadeau!



Rappelons que la youtubeuse a récemment fait jaser en décidant de vendre des photos de son corps nu sur la plateforme Onlyfans. Ceux qui s'abonnent au compte de la vedette du web ont ainsi accès à du contenu explicite qui n'est pas disponible ailleurs. La vedette du web a confié avoir pris cette décision pour «rentabiliser» son corps puisqu'elle s'est fait refaire les seins et a eu des injections aux lèvres et dans les fesses. Elle souhaite également faire un voyage en Europe avec les sous amassés.





Vous aimerez aussi :