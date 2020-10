Illumi: Nos vedettes préférées découvrent le nouveau parcours lumineux!

Illumi déploie à nouveau sa magie, juste quand on en a le plus besoin!

Alors que les activités sont de moins en moins possibles dans la province et que les régions passent progressivement toutes au rouge, une sortie est encore possible malgré tout...



Féerie de Lumières par Cavalia est de retour cette année pour une édition spéciale de son parcours lumineux extérieur et adaptée au contexte de la pandémie de la COVID-19. Puisque l’expérience se fait en voiture (le parcours dure environ 1 heure) et qu’elle se déploie sur un site trois fois plus grand, le nouveau Illumi nous permet de rêver, de s’amuser et de s’émerveiller en toute sécurité!



Plusieurs de nos stars préférées ont eu la chance de tester en primeur le parcours la semaine dernière, en famille ou en amoureux! Puisque la ville de Laval est en «zone rouge», l'événement est disponible pour le moment seulement en voiture (et pas à pieds, comme l'an dernier). Anik Jean et Patrick Huard, Geneviève Leclerc, Josélito Michaud, Mathieu et Claudie, Ingrid Falaise, Geneviève Tardif et Charles Hamelin, Chantal Lacroix, Pascal Morrisette et Julie Ringuette, Corneille, Mathieu Gratton et Benjamin, Ludovick Bourgeois, Sarahmée, Sébastien Benoit, Luc Langevin et une foule d'autres invités étaient des festivités!

Voici quelques clichés des têtes connues qui ont participé à la fête!



L'Halloween à Illumi

Du 9 octobre au 1er novembre, on pourra vivre la magie d’Halloween grâce à des monstres, des fantômes, des sorcières et des milliers de citrouilles. On pourra aussi découvrir pas moins de 17 tableaux (dont 9 nouveaux univers) peuplés de 30 000 structures lumineuses (et 15 millions d'ampoules DEL) en demeurant au chaud à bord de notre véhicule.



C’est dès le 5 novembre que le temps des Fêtes s’installera à Illumi avec plusieurs milliers de structures lumineuses aux couleurs d’hiver!

Vous pourrez d'ailleurs découvrir:

La forêt enchantée;

Le royaume des serpents;

Les araignées écarlates;

L'arbre Illumi;

Les chevaux Cavalia;

Le tunnel des couleurs;

Le boulevard en folie;

La chute Fantastique;

L'érablière magique;

La grande place du carrousel;

Le jardin des merveilles;

Le monde des neiges;

Les pôles à l'infini;

La savane multicolore;

La forêt de papier;

Fiesta de la luz;

Et le passage Jurassique!



Étant donné le nombre très limité d’entrées disponibles par jour, par plage horaire, certaines dates affichent déjà complet. Et puisqu’Illumi a fait fureur lors de son édition inaugurale l’an dernier, il est primordial de se procurer les billets d’avance et de les réserver en ligne afin d’avoir accès à la date, à la plage horaire et à l’expérience désirées.

Nouvelle Féerie de Lumières sera présenté du 9 octobre 2020 au 10 janvier 2021 à Laval! Voyez plus de photos de la soirée!



