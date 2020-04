Ima et Marie-Mai vous donnent un rendez-vous intime sur le web!

Ima et Marie-Mai vous donnent un rendez-vous tout spécial, ce mercredi : les deux artistes seront en conversation en direct sur Instagram et échangeront avec le public!

Ima a annoncé la belle nouvelle aujourd'hui sur son compte officiel. Avec un montage photo, la chanteuse a déclaré que cette rencontre avec Marie-Mai fera en sorte qu'elle pourra « échanger sur cette grande période de transformation et partager des trucs qui font du bien ».

Voici l'invitation de la star québécoise :

Évidemment, ce sera diffusé gratuitement sur Instagram! On vous invite donc à mettre la date et l'heure à votre agenda : ce mercredi 22 avril dès 20h sur le compte d'Ima!

On a hâte d'entendre parler ces deux femmes inspirantes et de pouvoir intéragir avec elles!

Par ailleurs, Marie-Mai vous donne un autre rendez-vous important dimanche soir prochain : elle chantera lors de l'émission spéciale Stronger Together, Tous Ensemble!

Mettant en vedette plusieurs artistes, militants, acteurs et athlètes canadiens, cet événement télévisuel sera diffusé à VRAK dès 19h le 26 avril prochain! Outre Marie-Mai, on pourra entre autres y voir Céline Dion, Michael Bublé, Marie-Mai et Shania Twain!

