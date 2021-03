Incroyable transformation capillaire pour Léane Labrèche-Dor!

Léane Labrèche-Dor ne ressemble plus à la photo ci-haut!

La belle comédienne, qui est enceinte de son premier enfant, est passée chez le coiffeur pour une transformation capillaire totale!

Au menu : extensions naturelles et coloration flamboyante! Léane Labrèche-Dor a donc maintenant les cheveux extrêmement longs, comme la princesse Rapunzel, et est passée de blonde à rouquine!

Voici le magnifique résultat, dévoilé sur la page Facebook du Salon Espace K :

« living her long hair fantasy @leanelabrechedor

Transformation incroyable sur cette personne tous simplement magique que j’aime d’amour. Merci pour ta confiance tu rock ta nouvelle alter Ego! »

L'artiste coiffeur derrière la nouvelle tête de l'actrice se nomme Jason Williams. Avec le petit mot écrit sous les photos, on comprend que Léane Labrèche-Dor a changé de look pour un nouveau rôle!

Aimez-vous le résultat?

Karine Paradis

Par ailleurs, on a appris en janvier dernier que le temps des couches et des biberons allait bientôt se pointer le bout du nez chez les Labrèche-Dor-Gouin!

La comédienne, que l'on a pu voir dans Les Magnifiques, SNL Québec et Camping de l'ours, et Mickaël Gouin (En tout cas, Mon ex à moi, L'âge adulte), qui forment un adorable couple depuis plusieurs années déjà, vont accueillir leur premier bébé dans les prochains mois!

Karine Paradis

