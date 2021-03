India Desjardins lancera un nouveau livre ce printemps!

India Desjardins annonce une formidable nouvelle à ses fans, aujourd'hui!



La populaire autrice lancera un nouveau livre ce printemps intitulé Mister Big!



Dans son tout premier essai en carrière, India Desjardins décortiquera la relation entre Mister Big et Carrie, deux personnages centraux de la série Sex and the City. La fiction pourrait-elle influencer notre perspective du monde, et plus particulièrement nos relations amoureuses? Avec un regard bienveillant, elle tentera de démontrer que cette relation présentait tous les traits de la violence psychologique. Et que la finale, qui trouve encore un écho aujourd’hui dans la culture, n’était peut-être pas aussi heureuse qu’on pourrait le croire.



Voici la superbe couverture de « Mister Big », qui sera disponible partout le 6 avril prochain :



« Je casse les oreilles de mon entourage avec ce sujet depuis des années alors j’ai mené une enquête pour aller au bout de mes questionnements et approfondir mes réflexions:

Dans Sex and the City, est-ce que la relation entre Mister Big et Carrie présentait les traits de la violence psychologique ?



Aussi, je retrace mon parcours des comédies romantiques qui m’ont marquée (allant de Pretty Woman à Cendrillon en passant par Grease) et je me demande si les modèles qu’on nous présente comme romantiques le sont vraiment et s’ils peuvent avoir une incidence sur nos vies et sur notre perception de l’amour.



Pour les personnes qui n’ont pas vu Sex and the City, pas grave et pas besoin: je raconte les tribulations de Carrie comme si elle était une amie. Parce que Carrie est un peu mon amie... et elle a été un peu beaucoup moi aussi.



P.S. Je suis pour la liberté de création et également pour une réflexion sur ce qu’on présente comme modèles en fiction. », a-t-elle écrit en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.

Le nouvel ouvrage d'India Desjardins est déjà disponible en précommande ici.

Karine Paradis





