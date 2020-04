L'influenceuse Jessica Prudencio en vedette dans «Grosse, noire et fabuleuse» sur Look du jour!

La toute nouvelle websérie Grosse, noire et fabuleuse mettant en vedette l'influenceuse Jessica Prudencio est disponible dès aujourd'hui sur Look du jour!

Suivie par plus de 17 000 personnes sur Instagram, Jessica Prudencio est une jeune créatrice de contenu, une voix engagée, mais surtout une vraie foodie! Sur ses réseaux sociaux, elle utilise sa visibilité pour éduquer les gens face à la grossophobie, au racisme et au féminisme.

À travers les différents épisodes de cette série, découvrez la jeune femme ainsi que les membres de son entourage dans une série plus intime et authentique que jamais. Suivez-la à une séance photo mode, rencontrez sa famille et découvrez l’envers du décor.

Visionnez ci-dessous la bande-annonce de cette nouvelle série :

Vous pouvez visionner dès maintenant Grosse, noire et fabuleuse sur le site de Look du jour. On a très hâte d'en savoir plus sur la vedette du web!



