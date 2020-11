Ingrid Falaise est magnifique sur de nouvelles photos professionnelles!



La populaire auteure a révélé de nouveaux portraits fashion, cette semaine, sur Instagram!



Le résultat est absolument renversant et on adore le look de la vedette.



Voici le premier cliché d'Ingrid Falaise, capturé par la photographe Laurie GR :



« Se donner accès au vrai soi, désarmer les boucliers, se permettre d’être fragile. C’est précieux mais oh combien difficile dans certaine situation. Ouvrir les blessures, déverrouiller les serrures et faire confiance à l’accueil. Non pas celui d’autrui mais le sien. Ali Nestor @alinestor123 m’a rappelé à l’ordre aujourd’hui. Il m’a fait souvenir que personne ne pouvait te donner ou t’enlever quoi que ce soit. L’approbation, la tête qui hoche, l’appui, qu’il arrive ou pas, on s’en balance. Toi? Oui TOI. As tu tenue la main de la petite fille? As tu élevé la voix? Alors tout va », a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Comme elle est inspirante!



Ingrid Falaise a également publié un superbe portrait de Eva Photographe :



Elle rayonne, n'est-ce pas?



Ingrid Falaise a récemment partagé une superbe photo de son fils Émil, qui a célébré son anniversaire. Voyez l'adorable cliché ici!



