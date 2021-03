Ingrid Falaise renversante dans une robe noire et blanche!

Ingrid Falaise est notre vedette du jour!

La belle comédienne et autrice a dévoilé trois nouvelles photos professionnelles, sur Instagram, et elle est à couper le souffle!

Pour cette séance créative, la star a pu compter sur une équipe qui a su mettre sa beauté naturelle en valeur. Vêtue d'une longue robe noire et blanche, avec ses cheveux vagués savamment décoiffés et son maquillage léger, Ingrid Falaise est plus belle que jamais!

Voici les superbes photos de la photographe montréalaise Marjorie Guindon :

Magnifique, n'est-ce pas?

Une beauté aussi grande à l'extérieur qu'à l'intérieur!

Au niveau professionnel, Ingrid Falaise présentait cette semaine la suite de son documentaire Face aux monstres intitulée Face aux monstres: la reconstruction.

Dans ce long métrage, la célèbre blonde nous fait maintenant découvrir le long chemin de la reconstruction que doivent emprunter les victimes de violence conjugale lorsqu’elles décident de quitter un «M» (en référence au terme utilisé par Ingrid Falaise dans son livre Le Monstre). Ayant elle-même franchi les étapes de la guérison, propulsée par le mouvement de prise de parole, elle va à la rencontre de victimes qui sont présentement investies dans ce processus.

Si vous l'avez manqué, vous pouvez voir Face aux monstres: la reconstruction gratuitement sur Tou.tv.

