Ingrid Falaise se confie avec émotion sur son rôle de belle-mère

Ingrid Falaise nous a touché droit au coeur, aujourd'hui, avec une douce photo d'elle et son beau-fils IIann.

Sur l'image, la star pose avec le jeune garçon dans ses bras, les yeux fermés. Au moment de dévoiler ce magnifique portrait professionnel d'elle et son beau-fils, ce matin sur Instagram, Ingrid Falaise s'est ouvert sur son rôle de belle-mère.

La comédienne et autrice du best-seller Le monstre a raconté comment ça s'était passé lorsqu'elle a rencontré son amoureux, qui avait déjà deux enfants nés d'une union précédente.

Voici la superbe photo d'Ingrid Falaise et IIaann accompagnée de son inspirant texte sur le fait d'être un « parent bonus » :

« Une journée pédagogique, le travail et ce cliché. Mon grand garçon, mon beau-fils, mon coeur. Cette photo de nous m’émeut profondément. Elle transcende l’amour qui nous unis. Marcher à ses côtés et l’accompagner dans son épanouissement me comble. Mon effervescent bouillonnant d’idées, de créativité, de mille et un talents. C’est impressionnant les observer grandir nos enfants n’est ce pas ? Il y a plus de 7 ans, je sautais à pieds joints dans la parentalité, l’amour de ma vie étant papa déjà. Ilann avait 2 ans. Un bébé... Être beau-parent est un rôle difficile certes. Lorsque du gris souffle par ici, je visse mes yeux dans ceux de mes trois enfants, je glisse la main dans celle de mon mari et je balaie du revers le reste. Et vous? Quels sont vos défis comme parents bonus ? »

Elle a une si belle plume! Et quel message inspirant!

Suivez-vous Ingrid Falaise sur Instagram? Si non, on vous invite à le faire dès maintenant!

